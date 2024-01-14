15 забавных переписок, в которых люди выдали себя полностью

Кажется, что только в живом разговоре можно случайно сказать что-то не то. Но если вы часто переписываетесь с людьми, то знаете, какой спасительной бывает функция "Удалить сообщение для всех" или хотя бы "Редактировать".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии