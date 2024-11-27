В России разработали новую систему защиты от ударов БПЛА из сеток и троссов

Инновационную систему защиты важных объектов успешно испытали Российские ученые создали инновационную систему защиты важных объектов из специальных тросов и высокопрочной сетки при атаке беспилотников самолетного типа.
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