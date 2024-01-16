15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемки

Закулисные секреты создания фотошедевров. Когда мы рассматриваем профессиональные снимки, создается впечатление реальности происходящего: будто модель и фотограф выбрались в горы или же пересекли океан ради снимка в экзотической стране.
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