Действий ЦБ недостаточно для возвратного движения в рубле

Вчера биржевой и внебиржевой курсы юаня взлетали выше 15 руб., а доллара - выше 110 руб. на обострении дефицита валюты, следствия введенных на прошлой неделе США санкций против российских банков во главе с Газпромбанком, активно участвовавших в обеспечении международных платежей.
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