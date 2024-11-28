Действий ЦБ недостаточно для возвратного движения в рубле

Вчера биржевой и внебиржевой курсы юаня взлетали выше 15 руб., а доллара - выше 110 руб. на обострении дефицита валюты, следствия введенных на прошлой неделе США санкций против российских банков во главе с Газпромбанком, активно участвовавших в обеспечении международных платежей.