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Gun Control Activist David Hogg "Gets Wrecked" By Chinese Immigrant Who Escaped Communism

Gun Control Activist David Hogg "Gets Wrecked" By Chinese Immigrant Who Escaped Communism

Gun Control Activist David Hogg "Gets Wrecked" By Chinese Immigrant Who Escaped Communism Earlier this week, elite liberal-leaning Ivy school Dartmouth College hosted a debate about gun control between radical leftist David Hogg and Libertarian vice presidential candidate Jeremy "Spike" Cohen.

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