Gun Control Activist David Hogg "Gets Wrecked" By Chinese Immigrant Who Escaped Communism Earlier this week, elite liberal-leaning Ivy school Dartmouth College hosted a debate about gun control between radical leftist David Hogg and Libertarian vice presidential candidate Jeremy "Spike" Cohen.
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