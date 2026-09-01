Бить в спину России во время войны - давняя коммунистическая традиция

Пишет камрад.23 августа, в Южно-Сахалинске, на территории кафедрального собора Рождества Христова, был открыт памятник святому Императору-страстотерпцу Николаю II.
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Чт, что за мерзкая статья! Не коммунисты подписывали "соглашения", коммунистов тогда ещё не было. Сей опус сильно похож на предвыборный выхлоп писаки, поднанятого "партией власти"
Бли-ин! Иногда что-нибудь прочтёшь - прямо как перестроечный "Огонёк" почитал! Такими вот "перлами" нам тогда мозги и промывали! А поскольку иммунитета от подобной чепухи, критического мышления к материалам, спускаемым "сверху" (как говорила миссис Хадсон: "Так пишет "Таймс!") в отличие от последующих лет у нас ещё не было выработано, мы поверили подобным высерам, и СССР НАШИМИ ЖЕ УСИЛИЯМИ и развалился! Что интересно - полное ощущение того, что сочинители этих опусов ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ ТЕМ, о которых рассуждают! Это мне напомнило подобного "знатока российской истории" : "Иван Грозный, за жестокость прозванный Васильевичем"!
Ну ладно - мы хоть этот иммунитет выработали - а вот соседям из 404-й мозги не просто промыли, а ПРОДРАИЛИ ДО БЛЕСКА, превратив нормальных, не отличающихся от нас людей, по сущест
ву в ЗОМБИ - тупых и жестоких майданутых кастрюлеголовых скакуасов!
А ЧАСТЬ россиян, НЕ ВЫРАБОТАВШИХ ЭТОТ ИММУНИТЕТ, вопящих про "кровавый советский режим", сдристнули за границу, откуда дерьмом поливают уже не только Сталина и СССР, но вообще ВСЮ российскую историю - хоть Великое Московское Княжество!
Обратил внимание: подобного АНТИСОВЕТСКОГО содержания вирши появились как-то РЕЗКО, на ранее не замеченных в антисоветизме сайтах! ПРЕДПОЛАГАЮ (меня наверное примут за шпиономана) - это работа ЦИПСО или прочих "контрафеерге"!
Я вообще заметил по интернету - РЕЗКО АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ не только антисоветские, но вообще АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ силы, конечно - наша государственная власть (как и всё на свете) не совершенна - но видимое невооружённым взглядом АКЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ НА НЕДОСТАТКИ ни к чему хорошему ни в 1917, ни в 1991 годах население не привело!
Откуда деньги на подобные высеры - догадываюсь. Помимо заграничного финансирования - вполне объяснимого - надо быть дебилом, чтобы не финансировать противников своих конкурентов, в последнее время мы видим прямо какое-то "контрнаступление" своих "родных" коррупционеров! КУЧНО ПОШЛО !!! Нечистых на руку судей, зарвавшихся госслужащих, проворовавшихся высших вояк, и т.д., "за жопу взяли" - так подобные им не просто не утихают, а как-то ДЕМОНСТРАТИВНО "чудачат"! Надеются переломить ситуацию - вернуть "семибанкирщину", где они "пануют" и от государства не зависят?
Если ИИ ( а аватарку автора этого материала) вполне можно рассматривать именно так, то понятна железобетонная глупость, высказанная выше. Противно, что именно перед сентябрьскими выборами так глупо продолжается борьба именно против КПРФ. А что, есть серьезные основания кому-то опасаться этой партии?! А что касается ситуации на Сахалине вокруг памятника царю страстотерпцу на территории кафедрального собора, то, если таковое заявление действительно появилось от имени отделения КПРФ, то это отделение следует капитально встряхнуть... По полной! По принципу " В чужой монастырь со своим уставом не лезь!"