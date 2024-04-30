У Никиты Кологривого накопился долг перед российской налоговой

Как стало известно, актёр не уплатил около 1,4 млн рублей.Артисту уже пришло уведомление из ФНС с просьбой погасить долг, в противном случае ему могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога, наложить арест на банковский счёт.