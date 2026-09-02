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Царьград

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Воин, с которым Россия идёт к Победе. Дата назначена - 6 сентября

Воин, с которым Россия идёт к Победе. Дата назначена - 6 сентября

Год назад Москва увидела то, чего от неё уже не ждали. Почти полмиллиона человек вышли на набережные столицы - не по приказу, не из страха, а по зову общей правды.

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