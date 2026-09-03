Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российские МС-21 и SJ-100 пойдут маленькими партиями, но пойдут

Российские МС-21 и SJ-100 пойдут маленькими партиями, но пойдут

Первые серийные импортозамещенные МС-21 и SJ-100, которые скоро отправятся в авиакомпании, уже совершили, свои первые полеты.

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