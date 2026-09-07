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Развожаев сообщил о гибели ребенка при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев сообщил о гибели ребенка при атаке ВСУ на Севастополь

Девочка 2011 года рождения погибла после атаки ВСУ на Севастополь. Ребенок получил ранения и скончался в машине скорой помощи, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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