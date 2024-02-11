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Закон и Порядок

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Трамп пригрозил не защитить НАТО при нападении России

Трамп пригрозил не защитить НАТО при нападении России

Трамп пригрозил дать России атаковать страну НАТО за отказ тратиться на оборону Трамп угрожал лидеру страны НАТО, что даст России делать с членами альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону.

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Комментарии
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Катерина
А Россия, прям, спит и  видит...  как  бы  на  кого-то  напасть.  Позор   Штатам...  Никого  не  нашлось в  президенты,  кроме  двух   дедов-неадекватов.  Один  уже с  покойниками  разговаривает,  и  второй не  лучше...
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