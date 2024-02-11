Трамп пригрозил не защитить НАТО при нападении России

Трамп пригрозил дать России атаковать страну НАТО за отказ тратиться на оборону Трамп угрожал лидеру страны НАТО, что даст России делать с членами альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону.
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