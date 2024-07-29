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Вера Брежнева поделилась обнаженным фото

Вера Брежнева поделилась обнаженным фото

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева поделилась обнаженным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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