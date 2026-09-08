Ura.ru: в Челябинской области школьник не выжил, отравившись газом в лесу

В Челябинской области 15-летний подросток отравился газом из баллона и не выжил. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Челябинск, который смог Ura.
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