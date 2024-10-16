Очередной «план» Зеленского и его нюансы

Хотя саммит в Рамштайне без Байдена – не саммит, но Зе таки отправится туда, показывать свой план. Двусмысленность семантики в контексте наркоувлечений Зеленского никогда не была настолько яркой, потому что первым пунктом этого «плана победы» значится приглашение Украины ко вступлению в НАТО.