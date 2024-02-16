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Ученые определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Ученые определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Рацион может оказывать влияние на сексуальную жизнь мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, опубликованного в журнале Cancer.

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