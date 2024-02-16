Ученые определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Рацион может оказывать влияние на сексуальную жизнь мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, опубликованного в журнале Cancer.
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