Ученые определили лучшую диету для улучшения сексуальной жизни мужчин

Рацион может оказывать влияние на сексуальную жизнь мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, опубликованного в журнале Cancer.