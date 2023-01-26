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«Атлетико» забил «Реалу» на «Бернабеу» впервые с 2018 года

«Атлетико» впервые с апреля 2018 года забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Команда тренера Диего Симеоне в четверг поразила ворота «Реала» в Кубке Испании на выезде.

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