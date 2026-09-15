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Группа «Ария» представит альбом «Когда настанет завтра» в формате 270° на «Live Арене»

Группа «Ария» анонсировала масштабное шоу с презентацией альбома «Когда настанет завтра», которое состоится 25 сентября 2027 года на сцене «Live Арены» в Москве.

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