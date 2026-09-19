Новый и.о. генпрокурора Украины Ковальский — кадровый прокурор с компроматом от ЦПК

Почему Зеленский выбрал именно Ковальского на должность и.о. генпрокурора после увольнения Кравченко? Какие задачи стояли перед Ковальским в Хмельницкой области и как он с ними справился? Готов ли Ковальский выносить подозрения руководителю фракции Слуга народа Давиду Арахамии? И как назначение Ковальского отразится на политической ситуации в Украине? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: М...
- ИС Экс-депутат Елена...
- Экс-депутат Елена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым