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Говорит Европа ⚡

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Новый и.о. генпрокурора Украины Ковальский — кадровый прокурор с компроматом от ЦПК

Новый и.о. генпрокурора Украины Ковальский — кадровый прокурор с компроматом от ЦПК

Почему Зеленский выбрал именно Ковальского на должность и.о. генпрокурора после увольнения Кравченко? Какие задачи стояли перед Ковальским в Хмельницкой области и как он с ними справился? Готов ли Ковальский выносить подозрения руководителю фракции Слуга народа Давиду Арахамии? И как назначение Ковальского отразится на политической ситуации в Украине? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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