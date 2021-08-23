Сопли и слюни (текст декларации "Крымской платформы")

Декларация Крымской платформы содержит требования к России, а также разъясняет функции платформы. Совместная декларация Участников Международной Крымской платформы Участники Международной Крымской платформы, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартией для новой Европы, а также целями и принципами международного права, включая международное право прав человека и международное гуманитарное право, принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" и последующие резолюции относительно состояния соблюдения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина и о проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года под названием "Определение агрессии", в которой, среди прочего, указано, что никакие территориальные приобретения или особые преимущества, полученные в результате агрессии, не являются и не должны признаваться правомерными, принимая во внимание положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192, которая призывает государства-члены конструктивно привлекаться к согласованным действиям, в том числе в рамках международных структур, по вопросам, касающимся Крыма, подчеркивая универсальный и унифицированный характер Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и подтверждая, что Конвенция устанавливает правовые рамки, в которых должна осуществляться вся деятельность в морях и океанах, принимая во внимание Приказ, принятый 19 апреля 2017 года Международным Судом ООН по представлению Украины об определении временных мер, пока дело находится на рассмотрении, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), которая налагает на Российскую Федерацию обязательства воздержаться от сохранения существующих и введения новых ограничений на способность крымскотатарского народа сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, а также обеспечивать доступность образования на украинском языке, принимая во внимание решение, вынесенное 14 января 2021 года Большой палатой Европейского суда по правам человека по делу Украина против России (по Крыму) (жалобы № 20958/14 и 38334/18), в котором делается вывод о том, что Россия осуществляла эффективный контроль над Крымом в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года и в период после 18 марта 2014 года, подтверждая приверженность суверенитету, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, в очередной раз напоминая о том, что Участники Международной Крымской платформы не признают и продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности с угрожающими последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств, Участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые испытывают жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу мнений и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничение на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствования и устрашения, которые испытывают в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты, продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе, воспрепятствование правам и свободам судоходства, осуществляется согласно международного права, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие препятствия имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков, продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крыму, Участники Международной Крымской платформы решили создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом, продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системе каждого Участника Платформы и в соответствии с соответствующими процедурами, когда это необходимо и если действия России этого потребуют, противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, и поддерживать общие усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе, повторно подтвердить обязательство решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанное на уважении международного морского права, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов соблюдения прав человека, в частности Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающие всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций, объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, которое живет в оккупированном Крыму, и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации, призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этнических и религиозных общин полуострова, включая этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации, использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать надлежащим образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма, рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, которые граничат с временно оккупированным Крымским полуостровом, создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участниц Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма), признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей, Подводя Итоги, Участники приветствуют необходимы совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России легитимизировать временную оккупацию и неправомерное захвата являются неприемлемыми, подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией, приветствуют создание Украиной Национального офиса Крымской платформы, приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержания ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу привлекаться к деятельности этой сети, можидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове, призывают Российскую Федерацию привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.