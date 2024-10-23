Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    В очередной раз доят Россию и вот она вся суть этого союза невыгодного для нас мы делаем вид что мы типа там участвуе...Платёжная система...
  • Русский Россиянин
    А как может быть иначе если Центробанк не подчиняется Российской федерации набиуллина агент Америки которая экономиче...Пузырь надувается...
  • Русский Россиянин
    Стоит зайти в магазин увидеть что инфляция никуда не откладывается она идёт огромными шагами ценники меняют каждый де...Пузырь надувается...

Депутаты предлагают снизить пенсионный возраст для работников русского села

Депутаты предлагают снизить пенсионный возраст для работников русского села

В России могут вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, но пока лишь для одной категории граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх