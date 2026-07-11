Китай заблокировал экспорт гелия на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Правительство Китая официально объявило о временном блокировании экспорта гелия — важнейшего химического элемента, критически необходимого для охлаждения оборудования и литографических систем при производстве передовых полупроводников.
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