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Китай заблокировал экспорт гелия на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Китай заблокировал экспорт гелия на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Правительство Китая официально объявило о временном блокировании экспорта гелия — важнейшего химического элемента, критически необходимого для охлаждения оборудования и литографических систем при производстве передовых полупроводников.

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