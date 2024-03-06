Полковник Макгрегор: для переговоров с Россией нужно обновить правительство США

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера заявил, что американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией.
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