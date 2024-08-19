Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Важно соблюдать правило - «не репостить первую попавшуюся сенсацию». Кто-то делает это умышленно, но есть обычные "ис...Информационные фа...
  • Maxim
    Ну тк и выкинуть с Новодевичьего вместе с горбачевым: есть гораздо достойнее люди..Застолья Ельцина:...
  • Александр Гребнев
    Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а ве...Застолья Ельцина:...

Украина как деревенский дурачок

Украина как деревенский дурачок

Относительно очередного материала в западной прессе про взорванные Украиной газопроводы «Северных потоков» (теперь это WSJ), можем сказать только одно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не так все сложно. Они провозгласили свою цель до последнего хохла... В каждый хохляцкий дом похоронку...Семьи террористов, наемников должны стать законными целями для их ликвидации в любой точке мира. Кровь за кровь... Хватит молоть языками, пора всем кто едет воевать в против России знать, что их семьи находятся под прицелом и возмездие будет всем от мала до десятого колена... Пусть знают это… Чтобы каждый хохол знал, что за гибель наших парней ответят их семьи и родственники. Пусть сами себе пулю в лоб пускают, чем их семьи расплачиваться будут за них. Не гуманно? Ну тогда объясните матерям, женам, детям, родственникам погибших парней почему те кто убивает мирных жителей, детей, стариков, издеваются, насилуют, расстреливают пленных должны жить со своими семьями... Пусть у них будет выбор идти против русских или нет... Возмездие должно быть каждому преступнику… Каждый хохол должен знать, что как только он взял в руки оружие против наших парней, открыл огонь по ним, мирному населению и т.д. его семья становится с родней законной целью для уничтожения, как пособники террористического режима Зе. Не хотите сами со своими нациками, бандеровцами, наемниками разбираться идете против мирного населения России, так и ваши семьи должны знать что в их уничтожении виноваты вы… У вас есть выбор бороться со своим режимом или пулю в лоб, а не против народа России идти..
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх