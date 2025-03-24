Анкалаев поздравил Ульберга с победой над Блаховичем: «Отличное выступление Карлоса. Но Перейра – следующий. Он на другом уровне»

«Отличная победа для Карлоса Ульберга. Но Перейра – следующий. Алекс заслуживает этого больше, чем кто-либо другой.
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