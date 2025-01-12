В Ленобласти женщина выстрелила в соседа, а тот распылил ей в лицо баллончик

В Ленинградской области между жильцами дома произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина выстрелила в своего соседа из пневматического оружия, а он в ответ распылил ей в лицо баллончик со слезоточивым газом, сообщил РЕН ТВ.
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