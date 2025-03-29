Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил участие в параде Победы в Москве

Визит в Россию 9 мая остался в плане зарубежных поездок президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы. Об этом глава государства объявил в ходе пресс-конференции во Вьетнаме, где принял участие в бизнес-семинаре двух стран.
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