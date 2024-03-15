Scientific Reports: Экологи призвали выращивать питонов для производства мяса

Ученые считают, что питонов можно было бы массово употреблять в пищу. Об этом проинформировало издание Scientific Reports со ссылкой на исследователей, которые изучили процесс роста сетчатых и темных тигровых питонов.
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