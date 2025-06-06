Почтовая служба Румынии установила первый биткоин-банкомат

Крупнейший почтовый оператор Румынии, компания Posta Romana, совместно с криптобиржей Bitcoin Romania (BTR) установили первый в стране биткоин-банкомат в почтовом отделении Oficiul Poștal 1 в городе Тулча.
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