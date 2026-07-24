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Царьград

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Жителей России предупредили о рекордном числе астрономических событий в августе

Жителей России предупредили о рекордном числе астрономических событий в августе

Шесть планет, звездопад и затмения: как пройдет главное космическое шоу 2026 года.Август 2026 года официально признан самым богатым на космические события месяцем в году.

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