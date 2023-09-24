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Фернандо Алонсо: «Мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать себя обогнать. Хорошая гонка»

Пилот «Астон Мартин» признал финиш на восьмой позиции удовлетворительным, хотя после удачного старта надеялся на что-то большее.

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