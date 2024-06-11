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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Казахстане не прочь сыграть с Россией: «Есть желание обеих сторон, пока все на стадии переговоров» 

— В начале этого года говорили о возможном товарищеском матче сборных России и Казахстана. Есть ли возможность организовать встречу Черчесова со своей бывшей командой? — У нас всегда есть желание сыграть со сборной России.

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