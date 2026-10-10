Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп обвинил Нобелевский комитет в дискредитации премии мира

Трамп обвинил Нобелевский комитет в дискредитации премии мира

Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике Норвегию и Норвежский нобелевский комитет после решения присудить премию мира 2026 года бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй.

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