Трамп обвинил Нобелевский комитет в дискредитации премии мира

Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике Норвегию и Норвежский нобелевский комитет после решения присудить премию мира 2026 года бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй.
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