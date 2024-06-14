В лесах Подмосковья начали появляться маслята и подберезовики

Грибы в лесах появляются пока локально, в увлажненных местах.Грибной сезон стартовал в лесах Подмосковья, в увлажненных местах начали появляться маслята и подберезовики, сообщает региональный комитет лесного хозяйства.
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