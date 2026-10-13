Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Точка зрения Автор: В. Панченко Дерзкий вояж разъярённого мигранта в челябинскую поликлинику закончился эпичным фиаско.
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Дааа! Культура так и прёт!!Психушка очень хочет познакомиться с данныи индивидумом!!
Я конечно не в защиту мигрантов, но все мы знаем какой почерк у врачей и очень часто вообще непонятно что они пишут. Единственное что можно сделать, не читая идти в аптеку. И что удивительно, фармацевты ВСЁ понимают и дают нужное лекарство.