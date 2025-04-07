Мэр Александр Новиков рассказал о капремонте в школе №28

По словам Александра Новикова, школа распахнет свои двери для учеников уже в сентябре этого года.В настоящее время в учреждении завершается предчистовая отделка, и уже практически завершены работы по обновлению полов, штукатурке стен и установке подоконников.
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