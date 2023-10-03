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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минфин: ограничение суммы ставок – это, возможно, вопрос будущего

Заместитель директора департамента финансовой политики Александр Христофоров ответил на вопросы про закон о самоограничении в рамках ответственной игры: «Механизмы дальнейших ограничений по деньгам, по суммам это немножко другой уровень регулирования, которое на сегодняшний не осуществляется.

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