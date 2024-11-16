Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте с политической смертью.
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