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Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью

Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте с политической смертью.

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