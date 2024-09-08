Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Только гнать в шею и мигрантов-среднеазиатов, и тех, кто их крышует! Ликвидируйте расплодившиеся "Бизнес-центры", где...Медведев: «Если ч...
  • Пульхерия Djem
    Достойный человек! В нём ярко выражена скромность, присущая аристократам по крови,  без высокомерия, фанаберии, занос..."Позывной Царь"
  • Пульхерия Djem
    Уймись,мудила."Позывной Царь"

"Позывной Царь"

"Позывной Царь"

Интересная история о потомке императора Николая Первого, который теперь воюет на Украине под позывным "Царь": https://colonelcassad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Пусть будет. Державе нужен царь. Как в англии, просто пасёт культурные корни и все золотые запасы страны, чтобы не воровали графы и князья. Без царя много желающих в кремль залезть с окраин покоренных русскими полками.
Ответить
9 час.
Пульхерия Djem
Уймись,мудила.
Ответить
7 час.
Пульхерия Djem
Достойный человек! В нём ярко выражена скромность, присущая аристократам по крови,  без высокомерия, фанаберии, заносчивости, самолюбования, присущих нашим современным богатеям. Защищать РОДИНУ- их главная миссия !!! Хорошо, что он с нами!!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх