Интересная история о потомке императора Николая Первого, который теперь воюет на Украине под позывным "Царь": https://colonelcassad.
"Позывной Царь"
Комментарии
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алекс кузь
Пусть будет. Державе нужен царь. Как в англии, просто пасёт культурные корни и все золотые запасы страны, чтобы не воровали графы и князья. Без царя много желающих в кремль залезть с окраин покоренных русскими полками.
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9 час.
Пульхерия Djem
Уймись,мудила.
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7 час.
Пульхерия Djem
Достойный человек! В нём ярко выражена скромность, присущая аристократам по крови, без высокомерия, фанаберии, заносчивости, самолюбования, присущих нашим современным богатеям. Защищать РОДИНУ- их главная миссия !!! Хорошо, что он с нами!!!
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7 час.
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