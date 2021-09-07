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Почему люди до сих пор не прилетели на Марс?

Человечество очаровано мыслью о том, что когда-нибудь Марс станет нашим вторым домом. Но если у нас есть технологии, позволяющие отправлять в космос роботов, а людям летать на Луну, то почему мы до сих пор не колонизировали Красную планету?.

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