Почему люди до сих пор не прилетели на Марс?

Человечество очаровано мыслью о том, что когда-нибудь Марс станет нашим вторым домом. Но если у нас есть технологии, позволяющие отправлять в космос роботов, а людям летать на Луну, то почему мы до сих пор не колонизировали Красную планету?.
Человечество очаровано мыслью о том, что когда-нибудь Марс станет нашим вторым домом. Но если у нас есть технологии, позволяющие отправлять в космос роботов, а людям летать на Луну, то почему мы до сих пор не колонизировали Красную планету?.
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