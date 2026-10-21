У России есть проблема, которую военным успехом до конца не решить: что делать с Украиной после войны? Не в результате войны, а именно после Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images Присоединять — брать на себя восстановление, социальные обязательства и управление территорией с населением, значительная часть которого будет настроена враждебно.