Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вот именно, у нас тоже ...Чем ближе к выбор...
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Александр. Очень интересная статья, только вот вопрос:" А что мы можем предложить Человеку для того, чт...5 ловушек, исполь...
  • Lora Некрасова
    Спасибо за позитив.Чем удивит Россия...

5 ловушек, используемых для отключения человеческого сознания: политика, религия, наука, шизотерика, деньги

5 ловушек, используемых для отключения человеческого сознания: политика, религия, наука, шизотерика, деньги

Состояние человечества в настоящее время представляет собой рабство, новый вид рабства, где рабство является скорее психологическим и духовным, чем физическим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Очень интересная статья, только вот вопрос:&quot; А что мы можем предложить Человеку для того, чтобы обойти эти ловушки?&quot; Ведь общество состоит из каждого из нас, значит необходимо с детства хотя бы попытаться вырастить Человеков стоящих выше этих информационных рамок, закрывающих человеческое сознание. А сам Марк в своей лекции:&quot;Демистификация Оккультного Знания&quot; говорит: ===&quot;Оккультное знание – это понимание законов природы и нашей взаимосвязи с ними. Связи личности с ними. В результате которого мы направляем все наши мысли, наши эмоции и наши действия к цели эволюции не только нашего индивидуального «Я», но эволюции всех прочих существ. И мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правила игры, когда полировать скамейку уже будет неуютно..&quot;=== Какая информация заключается в этом знании? Всего доброго.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх