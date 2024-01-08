5 ловушек, используемых для отключения человеческого сознания: политика, религия, наука, шизотерика, деньги

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр. Очень интересная статья, только вот вопрос:" А что мы можем предложить Человеку для того, чтобы обойти эти ловушки?" Ведь общество состоит из каждого из нас, значит необходимо с детства хотя бы попытаться вырастить Человеков стоящих выше этих информационных рамок, закрывающих человеческое сознание. А сам Марк в своей лекции:"Демистификация Оккультного Знания" говорит: ==="Оккультное знание – это понимание законов природы и нашей взаимосвязи с ними. Связи личности с ними. В результате которого мы направляем все наши мысли, наши эмоции и наши действия к цели эволюции не только нашего индивидуального «Я», но эволюции всех прочих существ. И мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правила игры, когда полировать скамейку уже будет неуютно.."=== Какая информация заключается в этом знании? Всего доброго.