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Салихова - о матче «Спартака» и «Зенита» в кинотеатрах: Накануне предлагаю включить «Залечь на дно в Брюгге»

Салихова - о матче «Спартака» и «Зенита» в кинотеатрах: Накануне предлагаю включить «Залечь на дно в Брюгге»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость, что матч красно-белых против «Зенита» в 29-м туре РПЛ будет показан на экранах кинотеатров.

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