Заметаем цифровые следы. Как не попасться на удочку кибермошенников?

Для того чтобы обмануть граждан, современные мошенники изобрели множество способов. Больше возможностей — больше бдительности Интернет стремительно развивается: сегодня, чтобы найти нужную информацию, необязательно задавать вопрос в поисковике, да и сам поисковик-то открывать уже не надо — назвал имя голосового помощника в динамик гаджета, задал ему вопрос и через секунду получил ответ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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