Необычная реакция Путина вызвала вопросы в Китае: Белград задумал предательство Москвы. Лавров отреагировал жёстко - СМИ

Л Людмила Смешно...с Арменией носимся, как с писанной торбой, теперь с Сербией...а они сливки снимут и айда в стан врага...опять мы обтекаем.

ХА Харченко Александр Если вучичу нужны деньги,попросил бы у Путина,или продал бы снаряды России,осел