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Царьград

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Необычная реакция Путина вызвала вопросы в Китае: Белград задумал предательство Москвы. Лавров отреагировал жёстко - СМИ

Необычная реакция Путина вызвала вопросы в Китае: Белград задумал предательство Москвы. Лавров отреагировал жёстко - СМИ

Китайские СМИ отметили, что необычная реакция Путина на предательство Сербии вызвала вопросы в КНР. Что задумал Белград? Журналисты заявили, что Лавров отреагировал жёстко.

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Комментарии
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Л
Людмила
Смешно...с Арменией носимся, как с писанной торбой, теперь с Сербией...а они сливки снимут и айда в стан врага...опять мы обтекаем.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Если вучичу нужны деньги,попросил бы у Путина,или продал бы снаряды России,осел
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13 час.
ВК
Вад Кук
Он хочет и рыбку съесть и на хрен не сесть и потом придет с честной мордой за скидками на газ и тд
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11 час.

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