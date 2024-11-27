Песков пообещал сообщить, приедут ли на юбилей Победы представители Запада

Сообщить позже о том, будут ли представители стран Запада на праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 ноября в интервью телеканалу «Звезда».
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