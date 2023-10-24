«Брал по объявлению». Приморца развели на деньги при покупке дисков на авто

В Приморском крае мужчина лишился своих денег при попытке купить автомобильные диски. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, следственным подразделением возбуждено уголовное дело, сообщает PRIMPRESS.
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