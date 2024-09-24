Терапевт рассказала, как осень влияет на уровень витаминов в организме

Необходимо следить за рационом питания Осенью люди меньше времени проводят на свежем воздухе, а значит снижается уровень содержания витамина D, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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