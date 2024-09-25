Когогин рассказал Мишустину о будущих объемах производства автобусов «КАМАЗа»

На встрече с директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным глава российского правительства Михаил Мишустин поинтересовался объемами производства электробусов и перспективами в наращивании объемов производства.
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