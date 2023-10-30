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Евросоюз как «51 штат США»: Медведев про договорённость России с США и исчезновение «старушки Европы»

Евросоюз как «51 штат США»: Медведев про договорённость России с США и исчезновение «старушки Европы»

Евросоюз как «51 штат США»: Медведев про договорённость России с США и исчезновение «старушки Европы» Евгения КомароваСитуация в отношениях между Россией и Евросоюзом становится всё более напряженной.

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