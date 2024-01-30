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Энергетики назвали причину напугавшего горожан "челябинского сияния"

Энергетики назвали причину напугавшего горожан "челябинского сияния"

Жители пригорода остались без электричества на 16 часов.Во вторник, 30 января, в 10:30 энергетики сообщили, что завершили работы на трансформаторной подстанции, устроившей челябинцам накануне световое шоу.

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