Энергетики назвали причину напугавшего горожан "челябинского сияния"

Жители пригорода остались без электричества на 16 часов.Во вторник, 30 января, в 10:30 энергетики сообщили, что завершили работы на трансформаторной подстанции, устроившей челябинцам накануне световое шоу.
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